Grote plottwist tijdens eilandraad in Expeditie Robinson na snode plannen van Maxim Froger

Het voormalige kamp Zuid is druk met een nieuw onderkomen te creëren, waardoor Jaimie en Mark om een onbewaakt moment de kans krijgen om Maxim apart te nemen en bij te praten over hun belevenissen op Afvallerseiland. "De reden dat Chelsey weg is, is toch een stukje anders gelopen dan hoe Eva het voor ogen had", opent Mark het gesprek. Jaimie vult Mark aan en onthult dat Eva aan Krista heeft opgebiecht een immuniteitsmunt op zak te hebben.

"Krista heeft vervolgens tegen Eva gezegd dat Chelsey een slang is, beschermd door de mannen en dus het spel moest verlaten", vervolgt Jaimie haar verhaal. Mark concludeert dat Krista dus 'eigenlijk haar positie aan het rechtzetten was'. Het besef dat Krista al sinds het prille begin een strategisch spel speelt, dringt nu pas tot het drietal door.

Maxim heeft het helemaal gehad met de spelletjes van Krista."Na het horen van zo'n verhaal kan ik Krista niet meer op dezelfde manier aankijken."Maxim begint zich door al het gekonkel op het eiland te beseffen dat hij zijn thuisfront mist."Ik verlang naar mijn familie", geeft hij schoorvoetend toe. Terwijl Radmilo Soda, Floris Göbel en Maxim samen op het strand liggen, brengt Floris het onderwerp van Maxim's heimwee ter sprake. headtopics.com

"Kijk, we zijn al drie weken weg van familie. Ik heb het daar gewoon wat zwaarder mee dan ik dacht", legt Maxim uit aan zijn vrienden. Maar er is meer dat hem bezighoudt; ook het verhaal van Eva knaagt aan hem.

"Krista wist van Eva dat Eva die munt had", onthult Maxim. Radmilo en Floris reageren geschrokken als Maxim het hele verhaal aan hen vertelt."Dit, in combinatie met thuis, daardoor weet ik gewoon niet hoelang ik het nog volhoud hier." Eén ding staat voor de zanger wel buiten kijf:"Ik ga eerst nog Krista eruit stemmen."Radmilo is het met hem eens: ook voor hem is de optelsom compleet en moet Krista uit het spel. headtopics.com

