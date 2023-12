Grote onrust onder binnenvaartschippers door schorsing keuringsbedrijf

Er is grote onrust onder binnenvaartschippers. Vracht- en tankschepen dreigen stil komen te liggen, omdat schippers niet op tijd over de juiste papieren beschikken door de schorsing van een groot keuringsbedrijf. En geen papieren betekent: niet varen. Zonder inspectie - en dus de juiste papieren - kunnen schepen niet gaan varen. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat honderden schippers zonder werk komen te zitten.

APK voor beroepsvaart Binnenvaartschepen moeten eens in de zoveel jaren worden geïnspecteerd. Een soort APK voor de beroepsvaart. Maar het bedrijf dat verreweg de meeste keuringen verricht in de scheepvaart, het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB), werd eind oktober geschorst door de verantwoordelijke instantie. En de overgebleven keuringsinstanties kunnen de aanvragen niet aan. "Wij zijn volledig afhankelijk van die keuringsbedrijven", zegt Peter van Veen, voorzitter van de Algemeene Schippers Vereniging (ASV





EenVandaag » / 🏆 11. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Sneijder heeft grote twijfels: ‘Hij laat het niet zien in de grote wedstrijden’Wesley Sneijder betwijfelt of Joey Veerman de stap naar de absolute top kan maken. Dat heeft de oud-middenvelder gezegd bij RTL in aanloop naar het Champions League-duel van PSV met RC Lens. Veerman wordt vaak bewierookt om zijn voetballende kwaliteiten, maar laat verdedigend geregeld steekjes vallen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Sneijder heeft grote twijfels: ‘Hij laat het niet zien in de grote wedstrijden’Wesley Sneijder betwijfelt of Joey Veerman de stap naar de absolute top kan maken. Dat heeft de oud-middenvelder gezegd bij RTL in aanloop naar het Champions League-duel van PSV met RC Lens. Veerman wordt vaak bewierookt om zijn voetballende kwaliteiten, maar laat verdedigend geregeld steekjes vallen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

LIVE: Gefrusteerd Ajax krijgt vracht aan kansen maar gaat weer zonder goal rust inAjax hoopt de bodem van de put te hebben bereikt en wil nu onder John van 't Schip langzaam de weg omhoog vinden. De interim-trainer debuteert donderdag tijdens de inhaalwedstrijd tegen FC Volendam. In dit liveblog mis je niets van de heuse Noord-Hollandse kelderkraker.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Omtzigt spreekt voor het eerst honderden partijleden toe • Ouwehand naar dierenopvangDe campagne is in volle gang en de toon wordt scherper. Van veel kanten worden aanvallen gedaan op NSC-voorman Omtzigt.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Nederland trots op Feyenoord ondanks verlies: 'Grote rondo met Lazio in midden'De Nederlandse pers kan collectief niet heel teleurgesteld in Feyenoord na het verlies in Rome. De ochtendkranten zagen wederom een dominante ploeg van trainer Arne Slot, maar die ploeg lijkt nog niet zo ver te zijn dat een uitwedstrijd in Europa winnen tot de mogelijkheden behoort.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Lens-trainer betrekt Ajax en Cruijff bij mooie woorden voor 'grote club' PSVLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »