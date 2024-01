Grote onrust in de wereld van felgekleurde Japanse gamefiguren

Er is grote onrust ontstaan in de wereld van felgekleurde Japanse gamefiguren. Het bedrijf achter de wereldberoemde Pokémon-games zegt dat een concurrerend spel onrechtmatig gebruikmaakt van zijn personages. Die game, Palworld van de Japanse ontwikkelaar PocketPair, werd een week geleden gelanceerd, en sindsdien speelden al ruim 8 miljoen mensen het spel. Het is de populairste game op gameplatform Steam, en wordt deze week door meer mensen gespeeld dan het bekende Fortnite.

Zo ziet Palworld eruit: In Palworld, door veel spelers 'Pokémon met geweren' genoemd, moet je met behulp van vuurwapens schattige cartoonwezens vangen en ze daarna dwingen om taken uit te voeren, bijvoorbeeld grondstoffen delven. Het spel is daarmee grimmiger dan de Pokémon-games doorgaans zijn, maar dat is niet de steen des aanstoots voor de Pokémon Company. Die vindt het vooral een probleem dat de figuurtjes uit Palworld wel érg veel lijken op de eigen figuurtjes, die het bedrijf sinds de lancering van de Pokémon-serie in 1996 naar buiten heeft gebrach





