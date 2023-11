Groot feest voor de OranjeLeeuwinnen: winst in Glasgow en nederlaag Engeland

Oranje wist zich in de openingsfase amper door de Schotse defensie heen te voetballen. Balbezit was er genoeg, maar daar konden de speelsters in eerste instantie weinig mee doen. Vlak nadat Lieke Martens over vanaf randje zestien over schoot, kreeg Oranje halverwege de eerste helft haar grootste kans.Martens zette goed voor vanaf de linkerkant en bereikte Jill Roord.

Vlak nadat Spitse net niet tot scoren kwam, werd duidelijk dat Martens niet verder kon. Zij werd vervangen door Damaris Egurola. In de slotfase van de eerste helft ging het vervolgens bepaald niet vanzelf. Schotland toonde zich een stugge ploeg, al had het aanvallend weinig in de melk te brokkelen.

Vlak na rust leek Roord voor de voorsprong te zorgen. Op aangeven van Brugts kreeg Roord een goede kopkans, maar daar deed zij te weinig mee: naast. Schotland loerde op de counter en leek er enkele keren gevaarlijk uit te komen, maar de defensie van Oranje hield stand.

Na een uur spelen werd de ban toch gebroken. Brugts sneed vanaf links naar binnen, keek op en schoot via de binnenkant van de paal binnen: 0-1. Schotland kwam er nauwelijks meer aan te pas en het was wachten op de 0-2. Die leek er te komen Lineth Beerensteyn, die echter de paal raakte. Het was alweer de derde keer dat het aluminium een treffer voor Oranje in de weg stond.

Een overwinning leek bijna zeker, toch kwam Schotland er nog enkele keren dreigend uit. Schoten van afstand leidden echter niet tot de gelijkmaker. Oranje hield stand en kan na het uitstekende nieuws uit Leuven met een dubbel goed gevoel op het vliegtuig naar Nederland stappen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Oranje profiteert met zege in Glasgow optimaal van verrassende nederlaag EngelandOmdat Engeland drie punten verspeelt bij België (2-3), staat Oranje nu alleen aan kop in de Nations League-poule.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Typische Brugts-goal helpt Oranje in Glasgow • België verslaat Engeland (3-2)Hier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Engeland in ban van 'schuldige' Ten Hag bij dramatisch United: 'Muiterij begonnen'Erik ten Hag heeft de problemen rond zijn positie bij Manchester United niet kunnen oplossen tegen Manchester City. Het rode deel van de Engelse stad verloor in de stadsderby met 0-3 van het blauwe deel, waardoor de vormcrisis van United blijft aanhouden. Ook in de Engelse pers zien ze dat de positie van Ten Hag wankeler wordt.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NOS: Nekbeschermers verplicht in Engeland na dood ijshockeyer JohnsonOndertussen doet de Engelse politie onderzoek naar de tragische dood van Johnson.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Nekbeschermers verplicht in Engeland na dood ijshockeyer JohnsonOndertussen doet de Engelse politie onderzoek naar de tragische dood van Johnson.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: ‘Gestopt’ Feyenoord-talent duikt plotseling op in aanloop naar duel in EngelandHet lijkt erop dat Guus Baars (20) momenteel met de selectie van Feyenoord Onder 21 in Londen is. Op een video van de Rotterdamse landskampioen zelf verschijnt de voormalig verdediger plotseling in beeld. Baars zette in augustus abrupt een punt achter zijn spelersloopbaan om zich te focussen op ‘andere dingen’.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕