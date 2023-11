GroenLinks-PvdA combinatielijst wordt grootste in Tynaarlo

Een tweede plek bij de landelijke verkiezingen en 25 zetels in de Tweede Kamer voor de combinatielijst GroenLinks-PvdA. De partij werd in de gemeente Tynaarlo de grootste. De rest van Drenthe kleurt PVV-blauw. Drentse prominenten van GroenLinks en de PvdA zijn geschrokken door de winst van de partij van Geert Wilders, maar zijn ook trots op de groei die de eigen combinatielijst heeft doorgemaakt. 'We zijn acht zetels gegroeid, dat vertrouwen doet ons goed.

Maar natuurlijk schrik je erg van de grote winst van de PVV', zegt Gea Bijkerk, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Tynaarlo. Dat de linkse combinatie in Tynaarlo de grootste is geworden, stelt Bijkerk tevreden. 'Dat laat zien dat de boodschap in Tynaarlo goed is overgekomen. Een duidelijk signaal vanuit onze inwoners. De lokale fracties hebben fijn samengewerkt in de campagne. Het landelijke resultaat laat wat mij betreft ook zien dat die samenwerking geslaagd is', zegt Bijker





