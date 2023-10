Groenewoud wint 1.500 meter in Heerenveen, verrassende Kiel ook naar wereldbekers

De 1.500 meter bij het World Cup-kwalificatietoernooi is bij de vrouwen gewonnen door Marijke Groenewoud. Met 1.54,24 plaatste ze zich overtuigend voor de eerste vier wereldbekers van het seizoen. De 27-jarige Esther Kiel zorgde voor de grootste verrassing door zich met de tweede tijd te plaatsen voor de World Cups. Vorig jaar greep Kiel nog nipt naast een startbewijs, maar dit keer klopte alles. Met 1.54,41 reed Kiel ruim drie seconden van haar persoonlijk record af.

Bij het World Cup-kwalificatietoernooi (WCKT) in Thialf wordt dit weekeinde gestreden om startbewijzen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het schaatsseizoen. Op alle individuele afstanden liggen voor de vijf snelste schaatsers tickets klaar. In bijzondere gevallen kan schaatsbond KNSB een schaatser aanwijzen. De selectie voor de massastart en de ploegenachtervolging wordt gemaakt door bondscoach Rintje Ritsma.

