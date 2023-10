Groenewoud snelste op 1.500 meter bij kwalificatie, Schouten valt buiten de boot

De 24-jarige Groenewoud noteerde 1.54,24 in Thialf. Daarmee was de tweevoudig wereldkampioene massastart nipt sneller dan de drie jaar oudere Kiel, die zich voor het eerst in haar loopbaan kwalificeerde voor de wereldbekerwedstrijden. Ook Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Melissa Wijfje wisten zich te plaatsen. Elisa Dul kwam met een zesde plaats net tekort. Jutta Leerdam zegde eerder op de dag af voor de schaatsmijl omdat ze zich op andere afstanden richt. Voor Schouten liep de 1.

57,97 niet in de buurt van de kwalificatietickets. Supertalent Daleman (16) zevende op 1.500 meter Angel Daleman eindigde als zevende in Heerenveen. De zestienjarige Leiderdorpse geldt als een sensationeel talent in het shorttrack én het langebaanschaatsen. Begin dit jaar werd ze de jongste wereldkampioene ooit bij de junioren. Later dit weekend rijdt Daleman nog de 500 en de 1.000 meter. Eerder op de avond greep Jorrit Bergsma bij de mannen naast een startbewijs voor de 5.000 meter.

