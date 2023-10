Griekspoor verliest kwartfinale Basel, maar nadert wel top-20 wereldranglijst

Tallon Griekspoor is uitgeschakeld in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Basel. De Nederlander verloor in drie sets van de Pool Hubert Hurkacz: 7-6 (6), 4-6, 4-6. Door het behalen van de kwartfinales nadert Griekspoor de top-20 van de wereldranglijst. De 27-jarige Nederlander klimt van de 25ste naar de 22ste plek. Griekspoor hoeft zich niet te schamen voor zijn nederlaag tegen Hurkacz, de mondiale nummer elf.

In de spannende tiebreak kreeg Hurkacz op 3-6 nog eens drie setpunten, maar Griekspoor werkte ze allemaal weg. Sterker nog, de Nederlander won vijf punten op rij en pakte de eerste set. In set twee was brak Hurkacz in de derde game. Griekspoor speelde vervolgens verdienstelijk mee, maar kon de Pool, die de hele tweede set maar drie fouten maakte, op zijn service niet meer onder druk zetten. Griekspoor sleepte in de derde set met moeite zijn servicegame binnen.

