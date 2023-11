Griekspoor treft mogelijk Djokovic na simpele tweederondepartij in Parijs

In de tweede set ging het tot 2-2 gelijk op, maar na twee benutte breakpoints mocht Griekspoor bij 5-2 voor de wedstrijd serveren. De Nederlander miste zijn eerste drie kansen, maar bij het vierde wedstrijdpunt was het na een partij van ruim een uur raak. Als Griekspoor het moet opnemen tegen Djokovic, betekent dat zijn derde wedstrijd tegen de 36-jarige Serviër. Djokovic was in 2021 en 2023 te sterk voor Griekspoor. De Serviër won beide partijen zonder setverlies.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NUSPORT: Gefrustreerde Griekspoor zet goede vorm door en bereikt tweede ronde in ParijsTallon Griekspoor heeft zich maandag verzekerd van een plek in de tweede ronde van het Masters-toernooi van Parijs-Bercy. De nummer 23 van de wereld versloeg de Amerikaan Christopher Eubanks in drie sets: 6-7 (2), 6-3 en 6-4.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NOS: Griekspoor door naar tweede ronde Parijs, slaat racket aan diggelen'Doe je werk', beet de tennisser de scheidsrechter toe op het masterstoernooi van Parijs-Bercy.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Griekspoor door naar tweede ronde Parijs, slaat racket aan diggelen'Doe je werk', beet de tennisser de scheidsrechter toe op het masterstoernooi van Parijs-Bercy.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Samenvatting: Griekspoor knokt zich terug in eerste ronde ParijsVideo: Samenvatting: Griekspoor knokt zich terug in eerste ronde Parijs. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Van de Zandschulp naar tweede ronde Parijs na fraaie zege, ook Griekspoor doorVideo: Samenvatting: Griekspoor knokt zich terug in eerste ronde Parijs. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NOS: Van de Zandschulp en Griekspoor door naar tweede ronde ATP Parijs'Doe je werk', bijt een gefrustreerde Tallon Griekspoor de scheidsrechter in zijn wedstrijd toe op het masterstoernooi van Parijs-Bercy. Botic van de Zandschulp wint in twee sets van Adrian Mannarino.

Bron: NOS | Lees verder ⮕