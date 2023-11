Griekspoor bereikt met 23e positie beste ranking ooit op wereldranglijst

Griekspoor dankt zijn stijging aan zijn kwartfinaleplaats afgelopen week bij het indoortoernooi van Bazel. Hij versloeg in de Zwitserse stad onder anderen Alex de Minaur, de mondiale nummer dertien. Deze week doet Griekspoor mee aan het Masters-toernooi van Parijs-Bercy. De Noord-Hollander kent een uitstekend seizoen en verbeterde in 2023 al meermaals zijn beste ranking. Hij won de ATP-toernooien van Pune en Rosmalen.

De nummer twee van Nederland bereikte vorige week de tweede ronde in Bazel, waarin hij verloor van de uiteindelijke winnaar Félix Auger-Aliassime. Geen nieuwe ranglijst bij de vrouwen In de top veranderde weinig bij de mannen. Novak Djokovic begint het toernooi in Parijs als de lijstaanvoerder. Stéfanos Tsitsipás en Holger Rune wisselden in de top tien van plek. Tsitsipás staat nu zesde, Rune zevende. Bij de vrouwen is maandag geen wereldranglijst uitgekomen.

Na 7 jaar weer een Nederlander op podium in Moto3: Veijer wordt derde in ThailandDe 18-jarige Nederlander van Husqvarna eindigt achter Colombiaan David Alonso en Japanner Taiyo Furusato op plaats drie bij de grand prix in Buriram.

