'Grens bij Rafah ook morgen open' • VN-functionaris: aanvallen Jabalia 'gruweldaad'

"Onze divisie is diep doorgedrongen in de Gazastrook, tot aan de deuren van Gaza-Stad", wordt een legercommandant geciteerd door krant Haaretz. Sinds afgelopen weekend heeft Israël de grondoperaties fors opgevoerd. Voor zover bekend zijn daarbij zeker dertien Israëlische militairen gedood.

Israël heeft laten weten verantwoordelijk te zijn voor de luchtaanval van gisteren op het vluchtelingenkamp. Volgens het leger hielden zich in het kamp Hamas-strijders schuil. Volgens Palestijnse bronnen kwamen bij de aanval zeker vijftig burgers om het leven. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging dat het land ook achter een luchtaanval van vandaag op Jabalia zit.

Contact met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is er geweest, Wael Hussein en zijn familie werd volgens zoon Mohammed verteld dat ze via de Israëlische stad Tel Aviv moesten reizen. "Maar dat kan niet zomaar".

Al Jazeera spreekt van 335 mensen. Ook meldt de nieuwszender dat 76 gewonde Palestijnen de grens zijn overgestoken voor medische hulp. Vandaag werd voor het eerst sinds het begin van de oorlog de grens beperkt geopend voor mensen.In een opgenomen videoboodschap zegt Hamasleider Ismail Haniyeh dat de "slachtpartij" in Gaza moet stoppen. Hij beweert dat alleen dan pogingen tot bemiddeling zin zullen hebben.

Jordanië is een van de weinige Arabische landen in de regio waarmee Israël relatief goede betrekkingen heeft. Het land is ook een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten. Het weghalen van de ambassadeur uit Israël wordt daarom gezien als een opvallende zet.dat duizenden gewonde burgers en chronisch zieken in de Gazastrook dringend behandeld moeten worden.

