Gravenberch: 'Klopp houdt zich beter aan afspraken dan Tuchel'

De middenvelder, die tot dusver veel minuten maakte op Anfield, geeft aan dat manager Jürgen Klopp wat beter zijn afspraken nakomt dan Thomas Tuchel, onder wie hij samenwerkte bij zijn oude club. "Bij het belletje van de trainer gaf hij me (Klopp, red.) zijn plan en uiteindelijk is het best snel gegaan daarna", vertelt Gravenberch bij Viaplay. Klopp heeft zich al meerdere malen lovend uitgelaten over de. "Ze zouden me rustig brengen, maar ik zou wel eigenlijk gewoon mijn kansen krijgen.

Dat was echt het belangrijkste dat ik wilde. Uiteindelijk heb ik mijn kansen gekregen en ook de speelminuten waarop ik had gerekend", vertelt de voormalig Ajax-middenvelder met een grote lach op zijn gezicht. Waar Gravenberch bij Liverpool geregeld mag proeven van het eerste elftal, ging dat niet op voor zijn periode bij Bayern. Daar moest hij voornamelijk de bank warm houden. Gravenberch stelt dat Klopp zijn afspraken wat beter nakomt dan zijn voormalig leermeesters in Zuid-Duitsland. "Eigenlijk wel ja.

