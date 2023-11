Gravenberch imponeert in Liverpool: ‘We zien weer de Ryan van Ajax’

Lijnders is dan ook lovend over de seizoensstart van Gravenberch."We zien nu weer de Ryan van Ajax", begint de oud-hoofdtrainer van NEC zijn lofzang. Gravenberch kwam deze zomer over van Bayern München, waar hij een zeer geringe hoeveelheid speeltijd kreeg."Daarom is het zo belangrijk welke club je kiest", weet Lijnders."Als een speler niet speelt, krijgt hij geen vertrouwen. En we weten dat een speler zonder zelfvertrouwen niet dezelfde speler is.

Klopp lijkt in tegenstelling tot Thomas Tuchel en de ontslagen Julian Nagelsmann wel de juiste sneer te raken bij Gravenberch. Lijnders heeft daar geen verklaring voor."Maar toen hij hier kwam wisten we dat we speciale spelers als hem al het vertrouwen moesten geven."

"We moesten met hem met goede gesprekken op de trainingen laten zien wat onze ideeën zijn", geeft Lijnders aan, die niet vies is van een beetje nationalisme."Ik vind het leuk als de selectie een beetje meer oranje is", zegt hij met een kwinkslag.

"Met zijn inzicht en zijn techniek heeft Ryan alles in huis voor de nummer 8-positie", vervolgt de rechterhand van Klopp."Hij komt voor de goal, hij heeft een goed schot én de mentaliteit om te scoren."

Wel een aparte manier dat Gravenberch met een sneer geraakt moet worden om goed te spelen. Snap wel dat Tuchel en Nagelsmann daar niet zo 1, 2, 3 achter zijn gekomen, sneren naar eigen spelers doe je niet zo maar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VI_NL: Gravenberch leeft op bij Liverpool: 'We zien weer de Ryan van Ajax'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Gravenberch maakt indruk binnen Liverpool: 'We zien weer de Ryan van Ajax'Pepijn Lijnders heeft zich dinsdagmiddag tijdens de persconferentie van Liverpool in aanloop naar het League Cup-duel met Bournemouth zeer lovend uitgelaten over Ryan Gravenberch. De rechterhand van manager Jürgen Klopp ziet dat de 21-jarige middenvelder weer het spel op de mat legt waarmee hij in het verleden hoge ogen gooide bij Ajax.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: 'Ryan Gravenberch moet dat talent van hem helemaal uitgraven'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: VP-voetbalkantine: 'Gravenberch gaat zich in de basis van Liverpool spelen'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Ryan Goslings versie van Ken wordt BarbiepopBarbieliefhebbers kunnen binnenkort de Ken die Ryan Gosling in de Barbiefilm speelt in handen krijgen. Speelgoedfabrikant Mattel onthulde maandag namelijk hun nieuwe Ken-pop: de Kenough Doll.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Wild gerucht uit Engeland: Liverpool gecharmeerd van 'veelzijdige Ajax-sensatie'Een opmerkelijk gerucht uit Engeland: Liverpool houdt de verrichtingen van Devyne Rensch in de gaten, aldus Football Insider, dat de twintigjarige verdediger als 'Ajax-sensatie' bestempeld. The Reds zouden in de Ajax-rechtsback een 'veelzijdige' aanwinst zien.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕