Grand Prix-weekend in Las Vegas begint met spectaculaire openingsceremonie

Het Grand Prix-weekend in Las Vegas ging woensdagavond van start met een openingsceremonie waarbij op zijn Amerikaans alles uit de kast werd getrokken. Tegelijkertijd hebben coureurs, teamleden en ook de lokale bevolking behoorlijk wat kritiek op het evenement. Artiesten van wereldformaat, een spectaculaire drone- en vuurwerkshow, oneindig veel laserstralen en coureurs die op podia als een soort levende legendes aan het publiek werden voorgesteld.

Optredens waren er van onder anderen Kylie Minogue, de Nederlandse dj Tiësto, John Legend en dj Steve Aoki. De openingsceremonie was woensdag alles wat je ervan verwachtte. Het was Amerikaans over de top, groter dan wat we eerder in een miljoenensport als de Formule 1 hebben gezien. De organisatie van de Grand Prix in de gokstad heeft een half miljard uitgegeven om van de derde Formule 1-race in de Verenigde Staten een spektakelstuk te maken. Op de baan hoeft dat niet per se te gebeuren, want de race zelf lijkt in Las Vegas bijzaak te zijn. Alles draait om de show eromhee

:

Bron: NOSsport

