GP van Mexico begint om 21.00 uur • Verstappen moet in duel met Ferrari's

Hij staat 4-0 achter in eigen huis en de kans dat Max Verstappen 5-0 scoort is groter dan dat het 4-1 wordt. Sergio Pérez is in Mexico een nationale sportheld, maar zijn fans verzoenen zich bij voorbaat weer met een troostprijs. Vanaf de derde startrij lijkt winst een mission impossible. 'Om Verstappen te verslaan hebben we een mirakel nodig.

Het wemelt waves als de auto's met een relatieve slakkengang richting start-finish zigzaggen. Als Pérez passeert gaat het dak er af. Met de ogen dicht klinkt het alsof Pérez steeds het ronderecord verpulvert, maar dat is een illusie. Zijn teamgenoot deelt doorgaans de lakens uit op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Verstappen won de GP in 2017, 2018, 2021 en 2022. 'Checo' kwam in de laatste edities als derde over de streep, maar was nooit dichtbij zijn droom.

Verstappen verslagen door Ferrari's in verrassende kwalificatie GP Mexico-StadMax Verstappen rijdt ook in de derde training de snelste tijd en lijkt klaar voor de kwalificatie van de GP van Mexico-Stad die om 23.00 uur Nederlandse tijd begint. Lees verder ⮕

Verstappen verslagen door Ferrari's in verrassende kwalificatie GP Mexico-StadMax Verstappen rijdt ook in de derde training de snelste tijd en lijkt klaar voor de kwalificatie van de GP van Mexico-Stad die om 23.00 uur Nederlandse tijd begint. Lees verder ⮕

GP van Mexico begint om 21.00 uur • Verstappen moet in duel met Ferrari'sDit is ons liveblog over de Grand Prix van Mexico, die vanaf 21.00 uur wordt gereden. Lees verder ⮕

Verstappen geklopt door beide Ferrari's: 'Maar heb veel vertrouwen in race'Max Verstappen kijkt ondanks het mislopen van de poleposition met veel vertrouwen vooruit op de race. De Nederlander kwalificeerde zich zaterdag (lokale tijd) als derde in Mexico. Lees verder ⮕

Verstappen nipt sneller dan verrassing Albon in laatste training GP MexicoMax Verstappen heeft zaterdag ook in derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico de snelste tijd gereden. Veel marge had de Nederlander niet: Williams-coureur Alexander Albon was maar iets langzamer. Lees verder ⮕

Samenvatting: Verstappen net iets sneller dan Albon in de derde vrije training GP MexicoGP Mexico: Samenvatting derde vrije training. Lees verder ⮕