Goud shorttracker Van 't Wout bij wereldbeker Montreal, zilver Oranje op aflossing

Shorttracker Jens van 't Wout heeft bij het tweede wereldbekerweekeinde in Montreal goud veroverd op de 1.000 meter. Nadat favoriet Liu Shaoang en Felix Pigeon onderuit waren gegaan, reed hij - na een fraaie inhaalmanoeuvre - naar zijn eerste wereldbekermedaille dit seizoen. Daarnaast was er voor Nederland in Montreal een zilveren medaille voor de vrouwen op de aflossing. Van 't Wout brak vorig seizoen door met drie wereldbekerzeges.

Ook in de Amerikaanse ploeg deed zich een val voor, waardoor niemand nog wist wie er eigenlijk op kop reed. Nederland, vorige week derde, 'won' nu zilver. Xandra Velzeboer moest in Montreal genoegen nemen met een vierde plaats op de 1.500 meter. Haar jongere zus Michelle werd op de 1.000 meter ook vierde. De derde 1.500 meter van dit wereldbekerseizoen bij de vrouwen werd gewonnen door Hanne Desmet. De Belgische, die vorige week in Canada ook de eerste 1.

