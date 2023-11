Go Ahead voorkomt afgang met ruime zege in verlenging

Het was alle hens aan dek bij Go Ahead, dat op de valreep op gelijke hoogte kwam. Gerrit Nauber kopte raak uit een voorzet van Bobby Adekanye. HFC-doelpuntenmaker Mustafa probeerde het op de valreep nog met een heerlijke bal, die door Mulder maar net over het doel werd getikt. Aan de andere kant raakte Adekanye nog de paal, maar een verlenging moest toch uitkomst bieden op een heerlijke bekeravond.Daarin nam Go Ahead alsnog afstand na een rode kaart bij de thuisploeg.

