Go Ahead ontsnapt door oliedomme rode kaart in extra tijd aan bekerblamage

In de verlenging kwam Koninklijke HFC met tien man te staan. Xander van den Berg kon na een onbegrijpelijke en onbesuisde sliding van achter inrukken. Go Ahead profiteerde vrijwel direct van de manmeersituatie. Een schot van Oliver Edvardsen van randje zestien was de HFC-doelman te machtig: 1-2. Na gepruts achterin besliste Sylla Sow de wedstrijd: 1-3. Thibo Baeten nam uiteindelijk het slotakkoord voor zijn rekening: 1-4.SC Heerenveen rekende al in de eerste helft af met VVV-Venlo.

Ook in de tweede helft kwam de Eredivisionist niet tot echt goede kansen tegen de derdedivisonist, behalve een schot van Manhoef op de lat. Er kwam nog een flinke smet op de avond voor Vitesse. Miliano Jonathans moest met een ogenschijnlijk zware knieblessure het veld per brancard verlaten. In de slotfase kon Vitesse uiteindelijk toch nog juichen. Dominik Oroz tekende in de 83ste minuut voor de enige en winnende treffer: 0-1.Zag er echt heel slecht uit, ook Tielemans er weer af.

Tweede overwinning op rij die toch wel overtuigend is. Hopen dat de lijn omhoog ingezet is. Ajax is de volgende "horde". Goed voor het zelfvertrouwen zo midweeks. Dat Vitesse is ook maar een zwak team. Ajax hoeft zich geen zorgen te maken dat ze daar onder gaan eindigen. Denk dat Vitesse eerder 18e gaat worden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Live: Koninklijke HFC - Go Ahead Eagles, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Koninklijke HFC tegen Go Ahead Eagles (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Go Ahead voorkomt afgang met ruime zege in verlengingGo Ahead Eagles heeft een afgang voorkomen in de eerst ronde van de KNVB Beker. De Deventenaren wisten na verlenging alsnog af te rekenen met Koninklijke HFC.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Real Madrid slaat gigantische slag: Vinícius Júnior tekent nieuw contractReal Madrid heeft het contract van Vinícius Júnior opengebroken en verlengd. De Braziliaanse vleugelaanvaller heeft dinsdagmiddag zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis, die hem tot de zomer van 2027 bij De Koninklijke houdt.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Real Madrid slaat gigantische slag en verlengt met zes na beste speler ter wereldReal Madrid heeft het contract van Vinícius Júnior opengebroken en verlengd. De Braziliaanse vleugelaanvaller heeft dinsdagmiddag zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis, die hem tot de zomer van 2027 bij De Koninklijke houdt.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Real Madrid voorkomt transfervrij vertrek met contractverlenging van sterkhouderVinícius Júnior heeft zijn aflopende contract bij Real Madrid verlengd. Daarmee heeft de Koninklijke een transfervrij vertrek van de Braziliaanse sterspeler na dit seizoen weten te voorkomen. Vinícius ligt nu tot medio 2027 vast in de Spaanse hoofdstad.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Real Madrid voorkomt transfervrij vertrek met contractverlenging van sterkhouderVinícius Júnior heeft zijn aflopende contract bij Real Madrid verlengd. Daarmee heeft de Koninklijke een transfervrij vertrek van de Braziliaanse sterspeler na dit seizoen weten te voorkomen. Vinícius ligt nu tot medio 2027 vast in de Spaanse hoofdstad.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕