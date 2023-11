Go Ahead Eagles en Vitesse strijden om punten

4-11-2023 21:34:00 VoetbalPrimeur 1 min.

Go Ahead Eagles en Vitesse spelen tegen elkaar in een belangrijke wedstrijd. Go Ahead Eagles is nog ongeslagen in eigen huis, terwijl Vitesse minder goed presteert. De wedstrijd kan grote gevolgen hebben voor de stand in de competitie.