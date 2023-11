Gimenez uit onvrede over niet-gegeven strafschop op social media

leeft er echter irritatie om een niet-gegeven strafschop, die de gelijkmaker op had kunnen leveren. Santiago Gimenez laat via social media van zich horen.Feyenoord stond rond de zeventigste minuut met 1-0 achter toen, Gimenez gevloerd werd door Twente-verdediger Robin Pröpper. Laatstgenoemde raakte de bal niet, maar bracht de spits wel ten val. De scheidsrechter van dienst, Dennis Higler, zag er echter geen penalty in en ook de VAR greep niet in.

Niet veel later zorgde Ricky van Wolfswinkel namens de Tukkers voor de 2-0. Feyenoord deed via Lutsharel Geertruida nog iets terug, maar kon een nederlaag niet voorkomen. Gimenez kan er, na het zien van de beelden, niet bij dat hij geen strafschop toebedeeld kreeg van Higler en toont zijn verbazing.Video

