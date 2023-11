Gianni Infantino maakt via eigen kanalen organisator WK 2034 bekend

De Golfstaat wil daarnaast ook het WK voor vrouwen in 2035 organiseren. Dat levert de nodige gefronste wenkbrauwen op. Het land wordt verweten mensenrechten te schenden en bovendien zijn seksuele activiteiten tussen personen van hetzelfde geslacht verboden. Een mogelijke straf daarvoor is de doodstraf. Daarnaast bestaan er zorgen over het algehele gebrek aan vrouwenrechten. Vele vrouwelijke voetballers zijn open over hun seksualiteit.Je had het niet gedacht hè.

Het WK in Qatar behoort toe tot de best bezochte evenement in de geschiedenis van een mondiaal toernooi, alleen Brazilie in 2014 had meer bezoekers (29 duizend) zelfs, het toernooi in Duitsland in 2006 had minder bezoekers dan Qatar.

Tuurlijk zijn er fouten gemaakt bij de aanwijzing van het WK in Qatar en zijn er processen die geschonden zijn maar daar hebben jij en ik toch geen last van en is iets tussen de corrupte jongens zelf. Verder je punt over de winter is ook een Europese arrogante benadering, de wereld bestaat uit twee helften. Als het bij ons winter is, is het aan de andere kant van de evenaar zomer! Brazilië, Argentinië, deel Afrika en Australie hebben dan een wk in voor hun de zomer, toch geen kleine voetballanden.

Toch verrassend. Gezien de geschiedenis van de Fifa had ik dit niet verwacht, maar zo zie je toch weer dat het geld regeert.Als je daadwerkelijk de geschiedenis van de Fifa weet begrijp je zelf ook wel dat zij niks geven om mensenrechten, WK in Qatar, WK in Rusland en volgende WK word gespeeld in Amerika, geld is belangrijker dan mensenrechten volgens de Fifa.

