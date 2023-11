Gezin Alec Baldwin is compleet met acht kinderen

Baldwin kreeg afgelopen mei een nieuwe heup. Tijdens die heupoperatie was er een kans dat een zenuw uit zijn bekken zou worden doorgesneden."Oh, je kunt dat er gewoon uittrekken als je wilt", grapte hij toen tegen de dokter als verwijzing naar zijn gezin dat compleet is."Pak gewoon die zenuw, pak een tang en trek hem er gewoon uit tijdens de operatie, want dat heb ik niet meer nodig. We zijn klaar.

Afgelopen zomer grapte zijn vrouw bij een bericht op Instagram dat ze er nog wel elf kinderen bij wilde. De twee zijn sinds 2012 getrouwd. De Amerikaanse acteur deelt met haar zeven kinderen. Uit zijn vorige relatie, met Kim Basinger, heeft hij een dochter.De Avondshow met Arjen Lubach keert in januari terug op televisie. Het vijfde seizoen van het programma is vanaf 22…Groot in het nieuws is deze week het plotselinge overlijden van acteur Matthew Perry.

