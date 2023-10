Gewonden bij raketaanval op Tel Aviv • VN bezorgd over oorlogsmisdaden

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat het vanuit de Gazastrook schattingen heeft doorgekregen van het aantal mensen dat nog onder het puin van platgebombardeerde gebouwen ligt. Het zou gaan om meer dan duizend lichamen, zei WHO-vertegenwoordiger Peeperkorn vanuit Jeruzalem.

Hij zei ook dat de WHO niet twijfelt aan de dodentallen die het door Hamas aangestuurde gezondheidsministerie in Gaza meldt. De afgelopen jaren zijn die cijfers volgens hem betrouwbaar gebleken. Volgens het gezondheidsministerie zijn tot nu toe meer dan 7000 mensen gedood. De zoektocht naar overlevenden en lichamen onder het puin in Gaza wordt bemoeilijkt door gebrek aan materieel, zeggen reddingswerkers.

