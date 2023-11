Geweldige bekersfeer: volop vuurwerk bij IJsselmeervogels

Sparta leidt met 0-1 dankzij een doelpunt van Camiel Neghli.F1 Power Rankings | Verstappen moet toppositie delen met deze coureur

Live: Ijsselmeervogels - Sparta Rotterdam, Woensdag 1 november 2023
De complete wedstrijdpagina van Ijsselmeervogels tegen Sparta Rotterdam (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Sparta Rotterdam vangt bot bij KNVB en overweegt hoger beroep
De tuchtcommissie van de KNVB heeft de schorsing van Sparta Rotterdam-middenvelder Arno Verschueren bepaald op drie wedstrijden. De Kasteelclub overweegt in hoger beroep te gaan.

IJsselmeervogels-coach verloor zoon (18) door zelfmoord: 'Slapen is onmogelijk'
Gert Jan Karsten treedt woensdagavond als trainer met IJsselmeervogels tegen Sparta Rotterdam aan in de derde ronde van de KNVB Beker. De coach kwam in februari van dit jaar over van SV Urk, waar hij een verschrikkelijke gebeurtenis moest verwerken doordat zijn achttienjarige zoon zelfmoord pleegde.

De KNVB Beker start: programma en uitslagen, van Spakenburg tot Sparta
Het hoofdtoernooi van de KNVB Beker gaat deze week van start. In de eerste ronde staan 54 clubs, waarvan er 21 via een voorronde zijn geplaatst. Deze 21 clubs zijn aangevuld met dertien Eredivisie-clubs, zestien Keuken Kampioen Divisie-clubs en vier (periode)kampioenen uit de Tweede Divisie.

