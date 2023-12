Geweld tegen burgers in Sudan blijft toenemen, internationale gemeenschap grijpt niet in

Duizenden burgerdoden, miljoenen vluchtelingen, ontvoeringen, dreigende hongersnood, verkrachtingen van jonge meisjes 'en meer ernstige schendingen van mensenrechten'. Het geweld tegen burgers in Sudan 'grenst aan puur kwaad', zei de Sudan-coördinator van de Verenigde Naties onlangs. En er zijn geen tekenen dat de situatie in het noordoostelijke Afrikaanse land snel verbetert. In tegendeel: gewapende milities veroveren steeds meer gebied.

Niet alleen de stabiliteit van Sudan komt hiermee op het spel te staan, maar die van de hele regio, waarschuwen experts. Toch grijpt de internationale gemeenschap niet in. Sudanezen vragen al maandenlang om bescherming van buitenaf, want binnenlands zijn er geen vreedzame partijen waar inwoners hun hoop op kunnen vestigen. Sinds april vechten twee groepen om de macht: het regeringsleger onder leiding van generaal Abdel Fattah al-Burhan en de paramilitaire groep RSF onder leiding van generaal Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedt





