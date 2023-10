'Gevonden lichaam in Sydney is van moordverdachte Paul T.'

donderdag dood gevonden in een kleedkamer van de privéschool waar ze lesgaf in Sydney. De vrouw had onder meer ernstige verwondingen aan haar hoofd, vermoedelijk aangebracht met een hamer.

De politie startte een klopjacht naar haar ex-vriend Paul T. (24), die onder meer in Best op de middelbare school zat. De twee zouden woensdagavond hebben afgesproken op het schoolterrein. Op camerabeelden was te zien hoe ze samen rond zeven uur de school binnengingen.In de plaats Vaucluse, de vermoedelijke woonplaats van T., zijn gister eerder al spullen gevonden bij The Gap. Dat is een populair uitzichtpunt bij de kliffen aan het water. Op die plek werd ook het lichaam gevonden.

Wat is anno 2023 de rol van de katholieke kerk in Spanje?Het is niet voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk, maar het is wel voor het eerst dat zo'n grootschalig onderzoek in Spanje wordt gedaan. Morgen wordt het rapport gepresenteerd aan het parlement. Edwin Winkels is correspondent in Spanje en vertelt over het onderzoek in het NOS Radio 1 Journaal. Lees verder ⮕

FC Twente-directeur vraagt achterban om niet te zingen over homo's'Het maakt niet uit hoe het bedoeld is of waar het vandaan komt, het past gewoon niet en voegt werkelijk niets toe', aldus Paul van der Kraan. Lees verder ⮕

Politie Australië vindt lichaam in zoektocht naar moordverdachte Paul T.De politie in Australië heeft vrijdagochtend in de zoektocht naar moordverdachte Paul T. een lichaam gevonden. Dat melden Australische media. Het lichaam is gevonden in het water, aan de voet van een hoge klif. De politie onderzoekt of het om de 24-jarige Brabander gaat. Hij wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin Lilie James te hebben omgebracht. Lees verder ⮕

Australische politie zoekt Nederlander (24) in moordzaakPaul T. zou een relatie hebben gehad met het slachtoffer. Ze werd met ernstige hoofdwonden gevonden in het toilet van een privéschool. Lees verder ⮕

Bekijk het programma van het World Cup-kwalificatietoernooi in ThialfIn Heerenveen staat op vrijdag, zaterdag en zondag het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups van het schaatsseizoen op het programma. Een overzicht van het programma. Lees verder ⮕