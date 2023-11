Gesprekken tussen acteurs en filmstudio's 'productief'

De gesprekken tussen de Amerikaanse acteurs en de filmstudio's in Hollywood zijn "productief". Dat liet een bron, betrokken bij de studio's, weten aan vakblad Variety. Vertegenwoordigers van acteursvakbond SAG-AFTRA en de Alliance for Motion Picture and Television Producers (AMPTP) proberen een deal te sluiten en gaan ook zondag met elkaar in gesprek. De acteurs eisen onder meer een beter loon en zijn daarom in staking.

Beide partijen zouden druk voelen om tot een deal te komen. De acteurs zijn al ruim drie maanden in staking, omdat zij naast een hoger loon ook onder meer betere en beschermende afspraken eisen over het gebruik van AI bij producties.

Vorige week werden vanwege de staking opnieuw verschillende films uitgesteld, waaronder Snow White en de volgende Mission: Impossible. AMPTP vreest dat er ook de komende tijd meer zullen volgen als er niet snel een overeenkomst wordt bereikt, het liefst in de komende dagen. Ook televisieseries zouden flink in de problemen kunnen komen door een aanhoudende staking, vrezen de studio's. headtopics.com

