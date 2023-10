'Gesprekken over vrijlating gijzelaars vorderen' • Gewonden bij raketaanval op Tel Aviv

Hamas gebruikt het grootste ziekenhuis van Gaza-Stad als commandocentrum, zo stelt het Israëlische leger. Het Shifa-ziekenhuis zou toegang bieden aan door Hamas gegraven tunnels, waarin strijders van de groep zich zouden hebben verscholen na de moordaanslagen, morgen drie weken geleden, in Israël.

Ook zou er onder het ziekenhuis nog voldoende brandstof opgeslagen liggen, alleen te gebruiken door Hamas zelf, en zouden er slaapzalen en badkamers zijn voor 'honderden' Hamas-strijders. Op een persconferentie liet een woordvoerder van het leger geluidsopnames horen van anonieme Gazanen, die bespreken hoe het ziekenhuis als hoofdkwartier dient voor Hamas-strijders. Ook werden satellietbeelden vertoond, die duidelijk moeten maken dat het ziekenhuis ook een Hamas-hoofdkwartier is.

