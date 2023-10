Gesloten Grand Café 't Wapen in Assen wordt kantoorpand

Er komt definitief geen horecabedrijf terug in het onlangs gesloten Grand Café 't Wapen in Assen. Het restaurantgedeelte dat medio juli is gesloten, wordt omgebouwd tot kantoorruimte. Eigenaar Jannes Janssens heeft een vergunning hiervoor aangevraagd bij de gemeente Assen. Vastgoedbaas Janssens vindt het best zonde, dat het pand nu voor de horeca verloren gaat. Maar dat komt volgens hem door alle problemen waarmee horecabedrijven kampen. 'De sector zit in een zware tijd.

' Uiterlijk blijft intact De benedenverdieping wordt nu omgeturnd in kantoorruimte voor het administratiebedrijf. Dat trekt er vanaf begin volgend jaar in, zo verwacht Janssens. 'De meeste horecavoorzieningen zijn er al uit, maar de bar blijft. En ook de uitstraling van de begane grond, met de gordijnen binnen en buiten de markiezen, dat houdt de nieuwe huurder verder intact', vertelt Janssens.

