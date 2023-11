'Geschrokken' Bosz deelt complimenten uit: 'Geweldig, dit wil je zien'

, dat niets te vertellen had tegen Ajax. Met twee wissels stelde de trainer orde op zaken. Het werd 5-2 in Eindhoven."We mogen van geluk spreken dat Ajax niet vier keer scoort in de eerste helft", reageert Bosz bij. Hij draait er niet omheen."We speelden bar slecht. We hebben zelf dingen niet goed gedaan. Normaal zijn we heel sterk in balbezit en maken we juiste keuzes. Maar dit was zo slordig in balbezit, dat ze elke keer de counter konden spelen. Dat zoek ik vooral bij onszelf.

Bosz liet een donderspeech achterwege in de kleedkamer. Wat hij dan wel zei?"Ik heb gezegd dat we wissels (Guus Til en Ismael Saibari voor Malik Tillman en Joey Veerman, red.) gingen toepassen en verteld hoe we het gingen doen. We gingen op een andere manier drukzetten. Of ik geschreeuwd heb? Nee, iedereen voelde wel dat dit niet goed was. Daar heb je geen schreeuwende trainer voor nodig."PSV vloog in de beginfase van de tweede helft over het veld en liep uit naar een 5-2 zege.

