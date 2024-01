Georges Mikautadze gepresenteerd aan het publiek bij Metz

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie vanhebben Georges Mikautadze een zeer warm welkom gegeven. De huurling van Ajax werd voorafgaand aan het Coupe de France-duel met Clermont Foot gepresenteerd aan het grote publiek en hij kon rekenen op een luid applaus.

De aanvaller gaat zeker tot het einde van huidig seizoen bij Metz spelen met rugnummer 10. Mikautadze werd niet op tijd ingeschreven om deel uit te kunnen maken van de wedstrijdselectie vrijdagavond, maar de kans is groot dat hij er wel bij is in de eerste speelronde na de wintersto





