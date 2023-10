Genomineerde Giménez grijpt naast uitverkiezing Speler van de Week in de CL

De UEFA heeft Evanilson uitgeroepen tot de Speler van de Week in de Champions League. De aanvaller van FC Porto troeft daarmee onder anderen Santiago Giménez af. Evanilson maakte woensdag een hattrick tegen het Antwerp FC van Mark van Bommel.Giménez maakte woensdagavond zijn debuut in de Champions League, nadat hij de eerste twee duels in de groepsfase moest toekijken door een schorsing.

Ajax in aanvallend opzicht totaal machteloos: één speler had nul balcontactenKenneth Perez vindt dat Ajax zijn eigen identiteit 'verloochend' heeft tegen Brighton & Hove Albion. Na afloop van het verloren Europa League-duel met de Engelsen (2-0) kijkt de analyticus bijna moedeloos terug op de wedstrijd, die interim-trainer Hedwiges Maduro met zeer verdedigende intenties aanvloog.

