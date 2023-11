Het ziekenhuis kan nog gebruikmaken van een noodgenerator, maar koelsystemen in het mortuarium en sommige zuurstofapparaten kunnen niet meer worden gebruikt. In het

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Generator ziekenhuis Gaza uitgevallen • Biden: 'Pauze nodig'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • Contact met Nederlanders in Gaza over mogelijke grensopeningVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • 'Deal over opening grens Gaza is rond'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: VN-topfunctionaris na Gaza-bezoek: 'Het was hartverscheurend' • Biden: 'Pauze nodig'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: VN-topfunctionaris na Gaza-bezoek: 'Het was hartverscheurend'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Selena Gomez reageert voor het eerst op geweld in Gaza en IsraëlSelena Gomez zegt in een story op Instagram een pauze van sociale media te hebben genomen omdat haar 'hart gebroken is door alle horror, haat, geweld en terreur in de wereld'. De zangeres, die in het verleden al haar steun uitsprak voor Gaza, reageert hiermee voor het eerst op de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕