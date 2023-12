Gemeenten willen voedselaanbod reguleren om overgewicht tegen te gaan

Een straat met alleen maar fastfoodketens en snackbars: moeten we dat willen? Steeds meer Nederlanders kampen met overgewicht en veel gemeenten willen daar iets aan doen. Nu is er een middel om het voedselaanbod te reguleren. Nederland kent een vrije markt. Dat betekent dat op elke plek waar in het bestemmingsplan 'horeca' mag komen, ook elk soort voedsel aangeboden mag worden. Tot frustratie van grote steden, waaronder Amsterdam. "Ik kan eigenlijk te weinig.

Daar heb ik Den Haag voor nodig", zegt wethouder Alexander Scholtes (Publieke gezondheid). Zoveelste snackbar in de buurt Scholtes zou graag 'de zoveelste snackbar in de buurt' tegen willen houden. Ook nieuwe snackbars in de buurt van scholen ziet de Amsterdamse wethouder liever niet in zijn stad. Maar om echt iets te veranderen is het Rijk aan zet, want zij gaan over de juridische middelen die gemeenten kunnen gebruiken. "Die hulp zou er ook aankomen, maar we moeten even afwachten of het er echt komt", zegt Scholte





EenVandaag » / 🏆 11. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Steeds meer gemeenten kiezen voor vuurwerkverbodGeorganiseerde nieuwjaarsshows, vuurwerkvrije zones en extra maatregelen. Steeds meer gemeenten kiezen voor een vuurwerkverbod blijkt uit rondgang van EenVandaag onder de G41-gemeenten.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Jetta Klijnsma: 'Breng statushouders onder in hotels in gemeenten waar ze straks toch al gaan wonen'Een noodgreep om Ter Apel te ontlasten: statushouders die niet in een azc horen tijdelijk naar hotels in gemeenten waar ze toch gaan wonen.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Door afschaffen energietoeslag en prijsplafond komen 600.000 gezinnen mogelijk in armoede terecht, waarschuwen gemeentenDe gasprijs is het afgelopen jaar hard gedaald. Toch waarschuwt wethouder Peter Heijkoop dat mensen met lage inkomens nog lang niet uit de zorgen zijn. 'Die mensen krijgen het volgend jaar moeilijker dan in het afgelopen jaar.'

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Gemeenten willen betere regels om overlast van houtstoken aan te pakken: 'We voelen ons belemmerd'Gemeenten willen betere landelijke wet- en regelgeving om houtstook te kunnen verbieden. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag. De helft van de deelnemende gemeenten worstelt nu met de handhaving bij stookoverlast.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

In meerdere Drentse gemeenten ligt het opkomstpercentage op 25 procentNederland naar de stembus voor spannendste Tweede Kamerverkiezingen sinds tijden 344 stemlokalen openen vanaf 07.30 uur de deuren in Drenthe In Meppel waren ze er vanochtend nog eerder bij

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Drenthe heeft als eerste provincie alle stemmen geteld, PVV in elf gemeenten de grootsteDe PVV is de grootste partij geworden in onze provincie. Gemeente Tynaarlo is de vreemde eend in de bijt. Zie hier alle uitslagen per gemeente:

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »