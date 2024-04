Gemeenten mogen stoppen met opvang derdelanders

Gemeenten die sinds deze week zijn gestopt met het opvangen van zogenoemde derdelanders 'hebben dit rechtmatig en juist gedaan'. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een brief aan de gemeenten. Zij mogen hiermee doorgaan, zegt de bewindsman. Een uitspraak van de Raad van State doet daar niets aan af.

Derdelanders zijn mensen die vanwege werk of studie in Oekraïne verbleven en vanwege het oorlogsgeweld naar Nederland zijn gevlucht, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Het gaat in Nederland om zo'n 2500 mensen. Tot nu toe hadden ze dezelfde rechten als Oekraïense vluchtelingen, maar hun recht op opvang verviel maandag. Dinsdag oordeelde de Raad van State dat zes derdelanders voorlopig hun recht op opvang in Nederland behouden, in afwachting van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxembur

