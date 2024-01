Gemeenten bieden extra opvanglocaties voor asielzoekers

Gemeenten, help met het opvangen van asielzoekers. Die oproep deed demissionair staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg al meerdere keren. Verschillende gemeenten geven daar nu gehoor aan. Apeldoorn bijvoorbeeld. De gemeentes Apeldoorn en Zutphen lieten onlangs weten dat ze twee extra noodopvanglocaties beschikbaar stellen voor statushouders die nu nog in Ter Apel verblijven.

Verantwoordelijkheid nemen Binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wordt er al langer gewerkt in de geest van de veelbesproken spreidingswet, die ervoor moet zorgen dat asielzoekers beter verdeeld worden over gemeenten, vertelt de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts. "Onze gemeenteraad geeft al jaren aan dat we als een van de grotere steden van Oost-Nederland onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat doen we nu samen met omliggende gemeentes en dat gaat steeds beter. De ene gemeente maakt extra plaatsen vrij voor Oekraïense ontheemden, de andere voor andere vluchtelingen of statushouder





