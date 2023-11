Geluidsoverlast en zwaar vuurwerk bij illegaal feest, ME ontruimt loods

Agenten vroegen de organisatoren om de geluidsoverlast te stoppen, maar die hadden daar geen oren naar. Ook werd er regelmatig met zwaar vuurwerk gegooid. Daarop werd de ME opgeroepen zodat de surveillance-eenheden hun normale werk konden doen.Toen de ME verscheen, werd de sfeer grimmiger en werden toegangen naar de loods gebarricadeerd.

Maar uiteindelijk kozen de feestvierders toch eieren voor hun geld en ging de muziek uit. Rond halfvijf 's nachts was de loods leeg.Er worden mogelijk stappen ondernomen tegen de organisatoren van het illegale evenement, laat de politie weten. Ook wordt de eigenaar van de loods op de hoogte gesteld om te bekijken hoe zoiets in de toekomst voorkomen kan worden.

Barça heeft met Yamal wéér een 'nieuwe Messi': 'Wordt een van de besten'Hij zit nog op school en heeft een beugel, maar kan zaterdag al schitteren in zijn eerste El Clásico. De zestienjarige Yamine Lamal wordt zelfs al vergeleken met Lionel Messi, maar de vraag is of hij de hoge verwachtingen wél waarmaakt. Lees verder ⮕

De podcast 'Zwermelingen' over een mysterieus dagboekOp een dag vindt Sander Schattefor tijdens zijn wandeling in een groot bos in Venlo een pakketje met een bijbel, verregende pasfoto's en een dagboek van een vrouw, in het Pools. In de podcast 'Zwermelingen' gaat Sander met podcastmaakster Naomi Steijger op zoek naar de schrijfster van het dagboek. Lees verder ⮕

Positief geteste Quintana keert terug bij Movistar: 'Zwaar jaar geweest'Nairo Quintana heeft na een jaar eindelijk weer een nieuwe wielerploeg gevonden. Hij keert terug bij Movistar en tekent voor een jaar. Lees verder ⮕

Beschadiging gaspijpleiding Finse Golf waarschijnlijk veroorzaakt door ankerEerder werd gedacht dat een explosie de oorzaak was van de beschadiging, maar het lijkt te gaan om een anker van een schip. Lees verder ⮕

Guus Meeuwis: eer en cadeau om met Acda en de Munnik te spelenGuus Meeuwis heeft genoten van zijn optreden tijdens het eerste reünieconcert van Acda en de Munnik donderdagavond. De 51-jarige zanger noemt het in een bericht op Instagram 'een eer, een cadeau en vooral één groot feest' om met Thomas Acda en Paul de Munnik op het podium te staan. Lees verder ⮕