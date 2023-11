Geertruida geeft Feyenoord weer hoop tegen Twente • Straks koploper PSV tegen Ajax

Feyenoord geeft alles om de gelijkmaker nog af te dwingen. Er komen zes minuten bij, tot onbegrip van de Rotterdammers, die na het tijdrekken van Twente wel wat meer blessuretijd hadden verwacht.Terug naar Enschede, waar de naam 'Manfred Ugalde' door het stadion schalt. Het lijkt voor de fans een voorproefje op het vieren van de overwinning op Feyenoord. De aanvalsleider en maker van de 1-0 voor FC Twente wordt gewisseld.Op de counter lijkt FC Twente de genadeklap uit te delen: 2-0.

Zoon Sem Steijn wordt overigens gewisseld bij FC Twente, net als Vlap. Eiting en Van Wolfswinkel komen binnen de lijnen.Feyenoord slaagt er steeds beter in Twente onder druk te zetten. De omzettingen van Slot bij rust lijken te werken.

Jahanbakhsh en Ivanusec zijn voor de tweede helft in de ploeg gekomen bij Feyenoord. Nieuwkoop en Paixão zien we niet meer terug. Slot past zijn formatie flink aan, hij heeft een nieuw plan om Twente te bespelen.Tillman start weer op het middenveld van PSV, waar Bosz vasthoudt aan de elf die dinsdag ook tegen RC Lens aan de aftrap stonden. headtopics.com

Feyenoord lijkt zichzelf niet helemaal vanmiddag, maar komt na een zwakke start al beter in de wedstrijd. Aanvallend heeft de ploeg van Slot nog maar weinig af kunnen dwingen.Hij wordt teruggefloten wegens buitenspel, maar Geertruida gaf daar wel een teken van leven namens Feyenoord. De verdediger schiet uit moeilijk hoek keihard tegen de paal.Het is een vechtwedstrijd in de eerste helft. Met name de Twente-spelers gaan er stevig in en zit de Feyenoorders over het hele veld op de huid.

Feyenoord heeft het lastig en dat is te zien aan de trainer. Slot staat druk te coachen langs de lijn.De eredivisiezondag is begonnen. Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan oud-speler Kalle Oranen, die in de jaren zestig en zeventig 251 officiële wedstrijden voor FC Twente speelde, rolt de bal in Enschede. headtopics.com

