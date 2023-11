Geen tweede wereldrecord Hoogland: te traag op 200 meter met 'vliegende start'

Een race 'met vliegende start' houdt in dat de baanrenner eerst enkele rondjes rijdt om vaart te maken en dan alles eruit perst in 200 meter. Een officiële discipline is het niet, maar dergelijke 200 meters dienen wel als kwalificatie bij sprinttoernooien. Hoogland verbeterde dinsdag op de hooggelegen baan van Aguascalientes het wereldrecord op de kilometer. Voor de volledig zelf georganiseerde recordpoging moest Hoogland de baan in de bergen van Mexico twee dagen huren.

NOSSPORT: Baanwielrenner Hoogland verbreekt tien jaar oude wereldrecord op kilometerHij was al viermaal wereldkampioen op de kilometer tijdrit, maar Jeffrey Hoogland is nu ook de allersnelste van de wereld. Op 1.800 meter boven zeeniveau in Mexico trapte hij met 55,433 seconden naar een nieuw wereldrecord

