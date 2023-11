'Geen plezier' bij PSV om hekkensluiter Ajax: 'Blijven niet laatste staan'

"Persoonlijk kijk ik er niet met plezier naar", zegt Til op de persconferentie na de 5-2 zege van PSV op Ajax."Ik vind dat Ajax, PSV en Feyenoord altijd mee moeten doen om de titel."

"Met de kwaliteit die zij hebben horen ze ook geen achttiende te staan. In de eerste helft voetbalden ze gewoon prima", vervolgt Til."Ik weet bijna zeker dat ze niet op deze positie blijven staan, dat slaat nergens op. Die gaan wel omhoog krabbelen. Ik denk alleen niet dat ze mee gaan doen om het kampioenschap."Video

