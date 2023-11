Geen leedvermaak Til om Ajax: 'Zij horen niet achttiende te staan'

Met november in zicht bekleedt Ajax de laatste plaats in de Eredivisie. PSV'er Guus Til kijkt met verwondering naar de situatie in Amsterdam.'Ik kijk er niet met plezier naar', liet de middenvelder zondag weten tijdens een persconferentie na de kraker in het Philips Stadion. Vlak daarvoor had PSV, met dank aan een sterke invalbeurt van Til,

'Ik vind gewoon dat Ajax, PSV, Feyenoord altijd mee moeten doen om de titel', aldus Til, die Ajax in de eerste helft 'prima vond spelen'. 'Met de kwaliteit die zij hebben, horen ze niet achttiende te staan, dat slaat nergens op. Ik weet bijna zeker dat zij niet op deze positie blijven staan.'Til ziet Ajax, dat de komende speelrondes een relatief eenvoudig programma heeft, nog wel opkrabbelen. 'Ik denk alleen niet dat ze mee gaan doen om de titel.

