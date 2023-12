Geen kerstfeest in Bethlehem door oorlog in Gaza

Voor Palestijnse christenen hangt er een grauwsluier over wat de mooiste tijd van het jaar had moeten zijn. In Bethlehem, de vermeende geboortestad van Jezus, is er dit jaar voor het eerst geen kerstfeest. Door de oorlog in Gaza zijn Palestijnen in rouw en hebben kerkleiders op de Westelijke Jordaanoever besloten om het grootste deel van de vieringen af te gelasten. De traditionele mis in de Geboortekerk ging vandaag wel door.

In Bethlehem en stadjes in de omgeving is de kerstperiode normaal gesproken de drukste tijd van het jaar. Ze zijn versierd met lichtjes en op de pleinen staat een metershoge kerstboom, er is een kerstparade, er klinkt muziek en er is vuurwerk. Toeristen van over de hele wereld komen naar Bethlehem. Nu zijn de straten leeg en donker, de winkels en restaurants zijn dicht. Swipe om de verschillen met eerdere jaren te zien: Christenen op de Westoever willen geen feest vieren met de humanitaire ramp die zich in Gaza voltrek





