Geen enkel bedrijf heeft harde afspraken gemaakt over beperking stikstofuitstoot

Nog geen enkel bedrijf heeft harde afspraken gemaakt met het ministerie van Economische Zaken om de stikstofuitstoot te beperken. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. In november vorig jaar kondigde het kabinet aan dat niet alleen met boeren, maar ook met industriële piekbelasters zou worden gesproken over het beperken van hun stikstofuitstoot. Oorspronkelijk schatte het ministerie dat het om zo'n 50 à 60 bedrijven zou gaan.

Later bleken er in de top 3000 van grootste stikstofbelasters slechts 24 industriële bedrijven te staan. Het gaat om bekende bedrijven zoals Tata Steel in IJmuiden, BP Rotterdam en twee energiecentrales van Vattenfall, maar ook om papierfabrieken, glasbedrijven en een steenfabriek. Net voor de zomer bevestigde demissionair minister Van der Wal nog eens dat de stikstofrekening niet alleen bij boeren zou worden neergelegd. 'Mijn collega van Economische Zaken is met 28 industriële piekbelasters gesprekken aan het voeren voor maatwerk', vertelde zij de Kame

:

NOS: Experts hebben geen eenduidig oordeel over Israëlisch optreden in GazaExperts die de Tweede Kamer hebben bijgepraat over het humanitair oorlogsrecht hebben geen eenduidig oordeel over het Israëlische optreden in Gaza. Sprekers met militaire en juridische expertise zien groot menselijk lijden in Gaza, maar het volkenrechtelijk beoordelen van gebeurtenissen is volgens hen niet eenvoudig.

Bron: NOS | Lees verder »

NOS: Israël ziet sporen van Hamas bij uitkammen ziekenhuis, wat bewijzen de beelden?Volgens het Israëlisch leger bewijzen de vondsten 'zonder twijfel' dat Hamas de ziekenhuizen gebruikt, maar volgens experts en Israëlische media is het bewijs nog wat mager.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSSPORT: Amateur Sillah tegen superster Salah: 'Komt niet vaak voor voor spelers als ik'Zaterdag maakte amateurvoetballer Ibrahim Sillah, international van Sierra Leone, nog de winnende tegen Scheveningen, komende zondag is Liverpool-vedette Mohamed Salah misschien zijn tegenstander in de WK-kwalificatie.

Bron: NOSsport | Lees verder »

RTVDRENTHE: Staatstoezicht op de Mijnen: injecteren afvalwater oliewinning beste oplossingAfvalwater uit de oliewinning niet zuiveren maar in een leeg gasveld opslaan is nog steeds de beste oplossing voor dat afvalwater.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder »

NOS: Amateur Sillah tegen superster Salah: 'Komt niet vaak voor voor spelers als ik'Zaterdag maakte Ibrahim Sillah, international van Sierra Leone, nog de winnende tegen Scheveningen, komende zondag is Liverpool-vedette Mohamed Salah misschien zijn tegenstander in de WK-kwalificatie.

Bron: NOS | Lees verder »

NUSPORT: Begin Europees vrouwenvoetbal: 'Pruthotel, slecht veld en onbekend eten'Ajax Vrouwen begint woensdag in de Johan Cruijff ArenA aan de groepsfase van de Champions League. Er is een hoop veranderd sinds amateurclub Ter Leede in 2001 de eerste Europese wedstrijd speelde. 'Als ik geen verlof had gekregen, was ik wel ziek geweest.

Bron: NUsport | Lees verder »