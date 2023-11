Geen drugs gevonden in huis overleden Matthew Perry

Het gaat onder meer om medicijnen tegen depressies en angsten en tegen de chronische longziekte COPD.

Hoe Matthew precies aan zijn einde is gekomen, is nog niet duidelijk. Hij werd zaterdagmiddag bewusteloos aangetroffen in zijn jacuzzi. De lijkschouwer zal een toxicologisch onderzoek laten uitvoeren om vast te stellen of er drugs in het lichaam van de acteur aanwezig waren. De uitslag daarvan kan echter maanden op zich laten wachten.was Matthew zaterdag in een goed humeur. Hij had een potje pickleball gespeeld en liet zijn assistent daarna een nieuwe telefoon en bril op sterkte halen.

Adele eert Matthew Perry tijdens Las Vegas-showAdele bracht zaterdag tijdens haar show in Las Vegas een eerbetoon aan Matthew Perry. Dat meldt TMZ. Eerder op de avond werd bekend dat de Amerikaans-Canadese acteur, bekend van de hitserie Friends waarin hij Chandler Bing speelde, op 54-jarige leeftijd is overleden in Los Angeles.

Vrienden en collega's herdenken Matthew PerryCollega's en vrienden van Matthew Perry hebben gereageerd op het plotselinge overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur. Perry, bekend van de hitserie Friends, is zaterdag op 54-jarige leeftijd overleden. Politiebronnen meldden aan de Los Angeles Times dat de acteur in zijn huis in Los Angeles is gevonden, waar hij is verdronken in een jacuzzi.

Reactie op overlijden Matthew Perry gedeeld op Friends-kanalenOp de socialemediakanalen van de Amerikaanse comedyserie Friends is een reactie gedeeld op het overlijden van voormalig hoofdrolspeler Matthew Perry. 'We zijn er kapot van', is bij een foto van de Canadees-Amerikaanse acteur te lezen op Instagram en X. Perry overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd in Los Angeles.

Warner Bros.: 'Nalatenschap Matthew Perry leeft voort'Na het overlijden van Matthew Perry komt Warner Bros. met de reactie dat 'zijn nalatenschap zal voortleven in vele harten'. De filmstudio produceerde alle afleveringen van 'Friends', waarin Matthew het personage Chandler vertolkte.

Matthew Perry droomde van roem, maar liet zich er totaal door opvretenMatthew Perry, bekend als Chandler in de comedyserie Friends, is op 54-jarige leeftijd overleden.

Eric de Munck: 'Anders kijken naar Friends na dood Matthew Perry'We gaan anders naar de comedyserie Friends kijken nu een van de hoofdrolspelers uit de serie, Matthew Perry, is overleden. Dat zegt entertainmentdeskundige Eric de Munck (40). 'Zo'n serie drijft hierdoor toch verder het verleden in.'