'Gazanen bestormen hulpcentra voor meel en hulpgoederen' • Iran: Israël heeft rode lijn overschreden

Duizenden inwoners van Gaza hebben ingebroken bij verschillende distributiecentra van de Palestijnse vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNRWA). De menigte was uit op meel en andere 'basale overlevingsmiddelen', meldt de organisatie.

'Dit is een zorgwekkend teken dat de burgerlijke orde uit elkaar begint te vallen na drie weken oorlog en een zware belegering van Gaza', aldus de UNRWA in een verklaring. De hulptoevoer naar Gaza is gestokt sinds Israël de Palestijnse enclave begon te bombarderen als reactie op een dodelijke aanval van de militante groepering Hamas op 7 oktober.

