Garnacho riskeert schorsing door 2 emoji's in post waarbij Onana betrokken is

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.wordt omhelsd door Harry Maguire, Scott McTominay en de Argentijn zelf. Bij die foto zette Garnacho twee emoji’s van een gorilla.

. Bij een 1-0 stand kregen de Denen in de blessuretijd een strafschop, maar die werd gestopt door de voormalig Ajacied. Daardoor pakte de ploeg van manager Erik ten Hag zijn eerste driepunter van dit seizoen in het miljardenbal.

????| The FA have been investigating into a social media post where Alejandro Garnacho used gorilla emoji’s over a picture as seen below. Here’s what Andre Onana replies with ??Een foto waarop een aantal spelers van Man United dat viert met Onana, werd vervolgens gedeeld op het X-account van Garnacho. In het bijschrift stonden dus twee emoji’s van een gorilla. Even later besloot de Argentijn om de twee gorilla’s te verwijderen, waarna hij vervolgens zelfs de hele post verwijderde. headtopics.com

Hoewel Garnacho totaal geen verkeerde intenties lijkt te hebben gehad, maar riskeert dus wel een straf van de FA. Inmiddels heeft Onana zelf overigens gereageerd op de commotie. “Mensen kunnen niet bepalen waar ik me beledigd door zou moeten voelen”, aldus de keeper op sociale media. “Ik weet precies wat Garnacho bedoelde: macht en kracht. Deze kwestie moet niet verder gaan.”iets soortgelijks in Engeland.

Silva werd in 2019 voor één duel geschorst door de FA na een grapje richting ploeggenoot Benjamin Mendy op social media. Daarnaast kreeg de Portugees een boete van 50.000 Britse pond, vandaag de dag omgerekend ruim 57.000 euro. Silva plaatste een foto van Mendy als een kind, naast het logo van ‘Chinguitos’, een Spaans snoepjesmerk. In dat logo is een donker stripfiguur te zien. Mendy kon erom lachen, maar de FA dus niet. headtopics.com

Nederland Headlines

Lees verder:

voetbalzonenl »

Onana neemt het op voor Garnacho wegens dreigende schorsingLees meer Lees verder ⮕

| Onana pakt penalty in slotseconden en is de held van Manchester UnitedOud-Ajacied André Onana stopte in blessuretijd een penalty van FC Kopenhagen en werd de grote held bij Manchester United. Lees verder ⮕

Onana redt Manchester United in slotseconde • PSV speelt gelijk, Arsenal wintBlijf op de hoogte van de uitwedstrijd van PSV tegen Lens en alle andere Champions League-duels. Lees verder ⮕

Onana redt Manchester United in slotseconde • PSV speelt gelijk, Arsenal wintBlijf op de hoogte van de uitwedstrijd van PSV tegen Lens en alle andere Champions League-duels. Lees verder ⮕

Superreflex Onana helpt ondermaats Manchester United naar cruciale zegeLees meer Lees verder ⮕

| Onana stopt penalty en pakt heldenrol bij Manchester UnitedOud-Ajacied André Onana stopte een penalty in blessuretijd tegen FC Kopenhagen en werd de grote held bij Manchester United. Lees verder ⮕