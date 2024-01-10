Gabonlu futbolcu Guelar Kanga, yaş manipülasyonu iddialarıyla CAF tarafından sorguya çekildi

Guelar Kanga, bir Gabonlu futbolcu olan 63 kez milli takımda forma giyen, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından sorguya çekildi. Bu, çeşitli Afrika medyaları tarafından bildirildi. Bu sezon Kızılyıldız Belgrad adına Şampiyonlar Ligi'nde bir asist yaparak dikkat çeken Kanga, annesinin ölümünden beş yıl sonra doğduğu için hesap vermek zorunda kalacak. CAF, Kanga'nın yaş manipülasyonu konusunda bir soruşturma başlattı.

Orta saha oyuncusu, 1 Eylül 1990'da doğduğunu iddia ediyor, ancak annesinin 1985 yılında öldüğü ortaya çıktı. Bu, Kanga'nın gerçek yaşına dair bazı şüpheleri Afrika futbol birliğinde uyandırıyor





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