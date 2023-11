Gaat Bergwijn naar Saudi-Arabië? ‘Moeten ermee dealen dat spelers kiezen voor zak met geld’

"We moeten ermee dealen dat spelers kiezen voor een zak met geld", zegt studio-analist Robert Maaskant.

Let op: wintertijd gaat in, vannacht gaat klok een uur achteruitOm 03.00 uur wordt de klok een uur teruggezet, naar 02.00 uur. In de nacht van 30 op 31 maart gaat de zomertijd weer in. Lees verder ⮕

Blind en De Boer spreken zich uit over mogelijke transfer van Steven BergwijnDanny Blind heeft zich uitgesproken over een mogelijke transfer van Steven Bergwijn naar Al-Ettifaq. Eerder op zaterdag meldde de NOS dat de aanvoerder van Ajax in de concrete belangstelling staat van de Saudische club. De aanvaller zelf zou ook openstaan voor een transfer. Lees verder ⮕

Blind krijgt vraag over Saudische interesse Bergwijn: 'Dat is moeilijk'De werkzaamheden voor de raad van commissarissen bij Ajax zijn momenteel niet in beton gegoten, geeft Danny Blind aan. Blind, die eerder deze week door de Amsterdammers werd voorgedragen als lid, gaat daarbij in op de interesse van Al Ettifaq in Steven Bergwijn. Lees verder ⮕

Ajax geeft duidelijkheid over meespelen van Gorter, Rensch en Bergwijn tegen PSVAjax lijkt zondag in de topper tegen PSV te kunnen beschikken over Steven Bergwijn. De aanvoerder van de Amsterdammers viel donderdag met pijn uit tegen Brighton & Hove Albion (2-0 verlies), maar lijkt daar weinig aan over te houden. Lees verder ⮕

'Van 't Schip buigt zich over aanvoerderschap Bergwijn bij Ajax'Het lijkt geen uitgemaakte zaak dat Steven Bergwijn de aanvoerder van Ajax blijft. John van 't Schip zal zich gaan buigen over de vraag of de 26-jarige aanvaller de band houdt of dat hij van die verantwoordelijkheid wordt verlost, schrijft De Telegraaf. Lees verder ⮕