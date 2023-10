FvD-leider Baudet legt campagne paar dagen stil na klap op hoofd

FvD-leider Thierry Baudet legt de verkiezingsactiviteiten van zijn partij een paar dagen stil. Hij heeft een lichte hersenschudding overgehouden aan klappen die hij donderdag op zijn hoofd kreeg, meldt FvD in een verklaring. De partijleider maakt het naar omstandigheden goed, zegt de partij. 'Hij is thuis bij zijn gezin dat erg geschrokken is en even moet herstellen van de klap.

De man die daarvoor werd aangehouden is weer op vrije voeten. Hij zal worden vervolgd vanwege het toebrengen van 'opzettelijke slagen en verwondingen', zegt een woordvoerder van de politie in de Belgische stad. De man is van Oekraïense afkomst, heeft een vaste verblijfplaats in België en was niet bekend bij de politie. In een video is te horen dat de dader na het uitdelen van de klap in het Oekraïens 'Nee tegen fascisme, nee tegen Poetinisme' roept tegen Baudet.

