Funke bezorgt SVBC koppositie in 5D na zege in topper tegen GKC

VOETBAL - Matchwinner werd Tim Funke, die vlak voor tijd dankbaar profiteerde van een blunder van GKC-doelman Peter de Vries. Funke maakte ook al de 0-1 en dus poseerde hij na afloop terecht met een biertje voor de lens van onze verslaggever. Vroeg op voorsprong Na een klein kwartier spelen was het SVBC dat de score opende. De ervaren Tim Funke kon een voorzet van Danny Ahlers binnen werken.

GKC betere ploeg In de tweede helft was Danny Kolp vlak na rust dicht bij de aansluitingstreffer, maar hij verzuimde de bal van dichtbij binnen de palen te schieten. Het toegestroomde publiek kon daarna gerust een kop koffie drinken in de kantine, want erg veel viel er de daaropvolgende 30 minuten niet te beleven. Pas in de slotfase werd het weer spannend, helemaal toen Weishaupt in de 82e minuut het harde werken van zijn team eindelijk beloonde met de 1-1.

